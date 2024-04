Dieses Politik-Talent geht bestimmt nicht baden

Ein schwarzes anliegendes Kleid mit tiefem Ausschnitt, hohe Stöckelschuhe, selbstbewusstes Auftreten: Julia Breitwieser weiß, was sie kann. Immerhin hat sie als Jungpolitikerin in Thalheim prompt Platz zwei bei der Bürgermeisterwahl gemacht. Noch vor Vizeortschef Norbert Mayr (FPÖ) und dem Nationalratsabgeordneten der Grünen, Ralph Schallmeiner. „Das hat mir schon getaugt. Immerhin wurde davor gesagt, dass meine Bewerbung einen Showcharakter hat“, zeigt sich die 27-Jährige stolz und erzählt uns ihren ungewöhnlichen Weg in die Politik und was sie dort bereits umgekrempelt hat.