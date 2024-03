Verkehrsunfall auf Autobahn fordert ein Todesopfer

Der schlimme Unfall hat sich am Montagmorgen auf der Tauernautobahn auf Höhe Feistritz ereignet. „Wir vermuten, dass der Pkw eine Panne hatte und deshalb am Pannenstreifen abgestellt wurde. Der Lkw-Lenker ist dem Fahrzeug hinten aufgefahren“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion. Der Pkw-Lenker wurde schwer verletzt ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Sein Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle.