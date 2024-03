Hongkong-Minister warnt vor Kritik an neuem Gesetz

„Ein extremes Szenario“ könnte demnach sein, wenn jemand eine solche kritische Äußerung aus dem Ausland veröffentliche „und einige Kommentare hinzufügt, einige zusätzliche Bemerkungen macht, nur um andere Bewohner zum Hass“ gegen Hongkong und die chinesische Zentralregierung „anzustacheln“, so Lam in einem Interview im Fernsehen. In dem Fall bestehe das Risiko, gegen das neue Gesetz zu verstoßen.