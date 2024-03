Schwerer Traktorunfall fordert zwei Verletzte

Ein Traktorlenker (18) und sein 16-jähriger Beifahrer, beide aus dem Bezirk Murau, waren am Sonntag gegen 13.30 Uhr von Schöder in Richtung Ranten, unterwegs. Hinter dem Traktor befand sich ein Pkw als Begleitfahrzeug. Als die beiden Fahrzeuge in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollten, setzte gerade eine nachkommende Pkw-Lenkerin (24) zum Überholmanöver an. Dabei kam es zur Kollision mit den beiden vor ihr fahrenden Fahrzeugen.