Drei Tote bei nächtlichem Frontalzusammenstoß

Bei einem folgenschweren Unfall am Sonntagabend in Pöllau (Steiermark) kam für alle drei Beteiligten jede Hilfe zu spät. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge mehrere Meter von der Fahrbahn geschleudert. Ein 17-Jähriger und ein Ehepaar starben noch am Unfallort.