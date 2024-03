Mähroboter mit teils groben Sicherheitsmängeln

Teils grobe Sicherheitsmängel attestieren die Verbraucherschützer der deutschen Stiftung Warentest aktuellen Mährobotern. In einem Test von acht Geräten mähten drei den Rasen gut, aber keiner schaffte alle Sicherheitsprüfungen. So gab es am Ende bestenfalls die Gesamtnote „Befriedigend“. Zwei Neuheiten, die mittels Kamera navigieren, schnitten nur „ausreichend“ ab.