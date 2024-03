FC Bayern macht großen Schritt in Richtung Titel

Feiersinger vor Titel mit Roma

Mit Laura Feiersinger ist eine weitere ÖFB-Teamspielerin auf dem besten Wege zu einem nationalen Titel. Nach einem Heim-3:0 der AS Roma gegen Sassuolo am zweiten Spieltag der Meisterrunde der Serie A Femminile beträgt der Vorsprung auf Verfolger Juventus Turin sechs Punkte. Feiersinger hat in Rom aber einen schweren Stand, wurde erst in der 73. Minute eingewechselt.