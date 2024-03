Eltern von auffälligen Kindern Sozialhilfe kürzen

Eltern in die Pflicht nehmen

Raab will aber auch bei der Prävention ansetzen. „Viele Täter haben eine Vorgeschichte und werden meist in der Schule schon auffällig“, so Raab. Künftig soll es härtere Sanktionen gegen Eltern geben können, wenn sich diese weigern, bei Problemen mit der Schule oder weiblichem Lehrpersonal in Kontakt zu treten. Als Sanktion kann sich Raab zum Beispiel eine Kürzung der Familien- oder Sozialleistungen vorstellen.