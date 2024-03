Bei Schneeballerei kam auch „Krone“ unter Beschuss

Rein in die Papageno-Gondel, rauf auf 1591 Meter, aussteigen und ... ducken! Denn an diesem Tag flogen die Schneebälle direkt bei der Bergstation am Rossbrand tief. Dort wurden zwei Spielfelder samt Schutzwänden in den Schnee gestampft. Darauf warfen, rannten und verschanzten sich die ehrgeizigen Herren, Damen, Burschen und Mädels, die in gemischten, internationalen Teams gegeneinander antraten.