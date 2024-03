Schwester von Sasa Kalajdzic jubelte nach Drama

Die Bundesliga-Spielerinnen Verena Volkmer und Stefanie Schneeberger (beide Austria Wien) staunten über das Niveau beim „Krone“-Hallencup in der Westside Soccer Arena: „Das war sehr gepflegter Fußball und ein wirklich tolles Finale.“ In diesem lieferten sich die Titelverteidigerinnen vom Ella Lingens Gymnasium und die Polgarstraße in der Neuauflage vom Vorjahr ein dramatisches Spiel.