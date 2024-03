Geisterfahrer auf A2: Italiener verfehlt Auffahrt

Gegen 3.15 Uhr fuhr der 51-Jährige bei der Auffahrt Lafnitztal auf die A2, auf die in Richtung Villach führende Fahrbahn, in Richtung Wien auf. Er dürfte sofort bemerkt haben, dass er als Geisterfahrer unterwegs war und lenkte sein Auto an den rechten Fahrbahnrand.