VW ID.Buzz GTX: Stärkster aller Bullis hat Allrad

Je nach Bestuhlung und Karosserielänge finden im Kofferraum des GTX-Buzz zwischen 1121 und 2469 Liter Gepäck Platz. Auf Wunsch verwandelt das größte bisher in einem Volkswagen installierte Panoramadach im Format 1,54 x 0,93 Meter den Stromer in einen „Samba-Bus der Neuzeit“, so der Hersteller. Das Glas lässt sich per Slider oder Sprachsteuerung von transparent auf blickdicht schalten – und umgekehrt.