Kreml beklagt Russen-Ausschluss von Paris-Parade!

Über Teilnahme an Schlussfeier soll später entschieden werden

Die IOC-Spitze hatte den Ausschluss am Dienstag nach Beratungen in Lausanne beschlossen. Grund ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Athleten aus Belarus, enger Verbündeter Russlands, dürfen an der Parade auch nicht teilnehmen. Die Sportler beider Länder sollen aber die Chance erhalten, die Zeremonie als Zuschauer mitzuerleben, so das IOC. Über eine Teilnahme an der Schlussfeier soll später entschieden werden.