Eine „Mogelpackung“ im hinteren Pitztal vermutet

Kippt Grundbucheintrag Pläne der Gletscherbahnen?

In den 1970er Jahren kaufte der Vorläufer der Pitztaler Gletscherbahnen den Grund von drei Eigentümern, einer davon war der Großvater des erwähnten Marcus Pechtl. Die drei bestanden beim Verkauf auf die Eintragung einer Dienstbarkeit in das Grundbuch, welche heute noch lautet, „die Erbauung eines Gast- und Schankgewerbes oder Beherbergungsgebäudes auf Gst 5625 zu unterlassen“. Heißt übersetzt: kein Gastronomie- und/oder Beherbergungsbetrieb auf diesem Grundstück. Genau hier setzt Pechtl an: „Ich weiß, dass die Mitarbeiter dort für ihre Logie zahlen müssen. Somit ist für mich ein Beherbergungsbetrieb in Planung und das ist laut Grundbuch ausgeschlossen.“