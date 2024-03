Lassen Sie den Frühling in Seele und Garten!

In zehn Tagen ist Ostersonntag – und hier kommt eine tolle Idee, dieses schöne Fest auch künstlerisch zu gestalten. Bastle mit wenigen Materialien diese lustigen „Dosenhasen“ fürs Osterfest: Dafür benötigst du leere Dosen. Vielleicht hast du ja eine Katze, oder einen Hund – da fallen ohnehin viele davon vom Futter an, und so kannst du diese gut „upcyceln“. Was du sonst noch brauchst: wasserfeste Farbe, etwas Tonpapier, bunte Bänder, Schere, Bastelkleber und kleine Blumen oder Gras aus dem Garten.