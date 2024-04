Warum Ihr Kind mit Untertiteln fernsehen sollte

Untertitel in Filmen oder Serien gelten gemeinhin als lästiges Übel, weil man entweder schlecht hört oder der gesprochenen Sprache nicht mächtig ist. Experten plädieren nun jedoch ausdrücklich dafür, die Untertitel bei Kinderserien dauerhaft einzuschalten, also auch bei Inhalten in der gewohnten Muttersprache – und zwar aus gutem Grund.