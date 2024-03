Kampf gegen Rassismus: Rauch will „mehr Tempo“

„Rassismus tief verwurzelt“

Angesprochen auf die Säumigkeit der Regierung betonte ZARA-Chefin Isiba: „Wenn wir schon nicht die Unterstützung aus der Politik haben, haben wir zumindest die Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen.“ Man werde sich weiter dafür einsetzen, „Österreich näher an eine rassismuskritische Gesellschaft zu bringen.“ Denn der Bericht zeige, „wie tief verwurzelt Rassismus in vielen Lebensbereichen in Österreich noch ist“, so Isibas Fazit. Allen voran im Bildungssystem, am Arbeitsplatz, im Gesundheitssystem und im Kontakt mit der Polizei gebe es den größten Aufholbedarf.