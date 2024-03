Bei der Teuerung wurde es im Nationalrat hitzig

Jeder gegen jeden lautet das Motto derzeit im Nationalrat. Gleich in der ersten von zwei Sitzungen diese Woche war deutlich zu merken, dass bereits Wahlkampf ist. So ging es zum Auftakt in Sachen Steuern und Teuerung kreuz und quer. Die Opposition war sich aber zumindest darin einig, dass die Regierung falsch auf die Inflation reagiert habe. Für hitzige Debatten sorgte auch das Wohnbaupaket.