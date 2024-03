ORF wehrt sich nach Wutausbruch von Norweger

Rückendeckung von Kristoffersen

Der Wutausbruch von Steen Olsen sorgte jedenfalls für jede Menge Schlagzeilen. „Ich möchte nicht, dass Kinder das sehen und denken, das ist ein normales Verhalten“, so der Technik-Spezialist, der jedoch auch betont: „Ich finde es gut, zu zeigen, dass Emotionen dabei sind.“ Rückendeckung gibt’s von Teamkollege Henrik Kristoffersen: „Diese Reaktion zeigt, dass ihm der Sport und die Resultate am Herzen liegen. Das ist völlig in Ordnung und wird dazu führen, dass er eines Tages viele Rennen gewinnt.“