Die Halbfinalserie ist auch ein Lernprozess

Einfacher wird die Aufgabe nun nicht, am Samstag muss in Linz ein Sieg her, um ein Entscheidungsspiel in Graz zu haben. Eine große Herausforderung – im wahrsten Sinne des Wortes. „Ihre Durchschnittsgröße ist mit Abstand höher als die von uns. Das merkt man auch im Angriff, denn sie können während des Blocks in der Luft noch umgreifen oder den Winkel ändern“, sieht Ehrhart aber auch darin Chancen. „Sie haben Lücken, die wir nutzen können.“ Aufgegeben wird bei den Grazerinnen ohnehin nur ein Brief. „Auswärts spielen wir befreiter. Die Serie ist noch nicht vorbei, wir spielen noch einmal daheim.“