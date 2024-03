Mehrere Tote bei Angriff auf Zentralbank in Haiti

Gangs griffen reiche Viertel in Port-au-Prince an

Am Montag waren in einem wohlhabenden Vorort von Port-au-Prince am Montag 14 Leichen gefunden worden. Anrainer gaben an, dass die Nachbarschaften Laboule und Thomassin im Vortort Petion-Ville seit dem Morgengrauen von bewaffneten Kriminellen angegriffen worden seien. Augenzeugen berichteten, dass Bandenmitglieder eine Bank, eine Tankstelle und Häuser in dem Gebiet angegriffen hätten.