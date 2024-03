Absturz vor 15 Jahren: „Plötzlich krachte es!“

Warum ist der Hubschrauber abgestürzt? Jahrelang beschäftigte diese Frage die Behörden. Kritik, die Ermittlungen würden absichtlich in die Länge gezogen, wurde laut. Kürzlich ist der Abschlussbericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes erschienen, in dem der Absturz aufgearbeitet wurde. In dem wird beschrieben: Um die Mittagszeit startete der Pilot mit einem Besatzungsmitglied vom Flughafen Graz. Der Grund war ein Suchflug nach einem Vermissten. Wenige Minuten später landete der Pilot am Sportplatz Frauental, um einen ortskundigen Polizisten mitzunehmen. Nach dem Abheben bemerkte ein Besatzungsmitglied ein metallisches Geräusch und ein lautes akustisches Warnsignal. Dann verlor der Hubschrauber rasch an Höhe, touchierte ein Haus bei der Kamineinfassung und stürzte in steilem Winkel in eine Wiese.