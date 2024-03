Alkolenkerin beflegelte nach Fahrerflucht Polizei

Betrunken rauschte die Frau kurz vor 18 Uhr auf der Friesacher Bundesstraße durch den Wolschartwald in Richtung Norden. „Bei der Abfahrt auf die Kappeler Straße kollidierte sie mit einem anderen Pkw“, berichtet die Polizei. „Doch die 44-Jährige fuhr einfach in Richtung Kappel weiter.“ Beamten konnten die Frau dann im Freilandgebiet bei Kappel am Krappfeld anhalten.