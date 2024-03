Aggressiv gegen die eigene Schwester und Beamte

Sonntag gegen 21.50 Uhr kam es zwischen einem 23-jährigen Mann und seiner 31-jährigen Schwester zu einem Streit. Vor einem ebenerdig gelegenen Fenster ihrer Wohnung in St. Veit forderte er lautstark, hineingelassen zu werden, was seine Schwester verweigerte.

Der Mann schlug daraufhin mit den Fäusten gegen die Fensterscheibe, wollte das Glas mit einem Klappmesser einschlagen, was erst mit einem Stein gelang.