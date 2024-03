Pinkelnig: „Es ist ein kleines Wunder passiert“

„Das werde ich jetzt mal rauslassen. Wir haben von einem überreizten Knie geredet. Es war so: das vordere Kreuzband war teil-ruptiert und ich hatte einen Knorpelschaden. Dr. Fink war eher der Meinung, dass er mich aufschneidet. Wir haben sehr coole, kreative Wege gefunden, ich habe nach fünfeinhalb Wochen eine MRT gemacht und das Kreuzband war ganz“, erzählte Pinkelnig verschmitzt. „Dann steig ich in die Saison ein, werde in Garmisch Vierte und darf am 1. Jänner gleich einen Weltcupsieg feiern. Einfach unglaublich.“