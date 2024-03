Skisprung-Juwel hat genug: „Wusste nicht weiter“

Immer wieder wurde er von Fressattacken heimgesucht. „Ich stopfte alles, was ich finden konnte, in mich hinein. Mein Gehirn spielte verrückt“, erklärt Peter. So auch kurz vor der Abreise zur WM 2023 in Slowenien. Er verpasste anschließend die Qualifikation und erlitt im Hotelzimmer einen Nervenzusammenbruch: „Ich saß auf meinem Bett und wusste nicht mehr weiter“, erinnert sich der 22-Jährige.