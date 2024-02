Stadlober und Vermeulen auch über 20 km in Top-Ten

Das österreichische Langlauf-Duo Teresa Stadlober und Mika Vermeulen hat es in Canmore auch im 20-km-Weltcup-Bewerb in die Top-Ten geschafft! Vermeulen belegte zwei Tage nach seiner Podestplatz-Premiere als Dritter über 15 Skating-Kilometer am Sonntag im Klassik-Massenstart Rang 10. Stadlober wurde wie am Freitag Sechste.