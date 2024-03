Stadlober zum Abschluss 14. – Diggins jubelt

Die große Kristallkugel fixierte die 32-Jährige mit dem Gewinn von zwei Bonuswertungen bereits während des Rennens. Stadlober landete in der abgelaufenen Weltcup-Saison dreimal auf Rang vier – im Skiathlon im Dezember in Trondheim, beim Klassiker über 50 km am Holmenkollen sowie am Samstag in Falun über 10 km klassisch. Den Weltcup schloss die Olympia-Dritte von 2022 auf dem zwölften Gesamtrang ab. Besser war sie zuletzt 2019/20 als Zehnte klassiert.