Aufregung um Witz-Rot für Trainer Standfest!

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): „Es ist extrem bitter, dass man es wieder so herschenkt. Wir haben in 90 Minuten eigentlich nichts zugelassen. Dann fängst du wieder so einen Slapstick-Elfmeter, das ist ja frustrierend hoch zehn. Wir hätten uns heute wirklich freischwimmen können. Wir hätten mit Blau-Weiß und Altach auf Augenhöhe gehen können, aber wir haben es wieder nicht geschafft. Wir haben es bis dorthin extrem sauber verteidigt. Wir haben schon vieles richtig gemacht, aber diese eine Aktion killt dich in puncto Selbstvertrauen und in puncto Motivation.“