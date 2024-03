LIVE ab 17 Uhr: WSG Tirol muss gegen den WAC ran

„Die Mannschaft weiß, was auf sie zukommt!“

Deshalb ist Silberberger ein erfolgreicher Auftakt des Außenseiters wichtig. „Das oberste Gebot zum Start ist zu punkten. Das würde uns Selbstvertrauen geben. Verlieren ist verboten“, sagte er. Verloren hat die WSG allerdings die ersten beiden Saisonduelle mit den Wolfsbergern. Auf das 2:3 zu Hause im September in letzter Minute folgte im Februar eine 1:4-Auswärtsklatsche. Dem will Silberberger aber keine große Bedeutung zumessen. „Wir waren uns in beiden Spielen selbst im Weg. Die Mannschaft weiß, was auf sie zukommt und wir wollen unbedingt positiv starten.“