LIVE ab 17 Uhr: BW Linz empfängt Austria Lustenau

„Haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, Punkte zu holen!“

Danach hatte es lange Zeit nicht ausgesehen. Doch Coach Andreas Heraf, der die Austria in der Winterpause übernommen hatte, hauchte ihr neues Leben ein. Setzte es im Herbst in der Liga noch 14 Niederlagen bei nur drei Remis, so bilanzieren die Vorarlberger im Frühjahr bei zwei Siegen, einem Remis und zwei Pleiten. „Wir haben zuletzt gezeigt, dass wir in der Lage sind, Punkte zu holen und auch zu gewinnen. Daher wollen wir nun natürlich auch in Linz die Partie für uns entscheiden“, erklärte Heraf selbstbewusst. Man wisse, wie die Linzer spielen. „Wir haben vergangenen Sonntag viele Dinge gut gemacht. Das wollen wir wieder auf den Platz bringen.“