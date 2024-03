LIVE ab 17 Uhr: SCR Altach trifft auf Austria Wien

Nach dem Verpassen der Meistergruppe startet für die Wiener Austria in der Fußball-Bundesliga die Mission Europacup-Playoff in der Quali-Gruppe mit einem Gastspiel in Altach. Mit 16 Punkten führen die „Veilchen“ die untere Hälfte vor dem Auftakt an, das soll in den kommenden zehn Runden so bleiben. Auch der SCR möchte im Kampf um Europa mitreden, vom Abstiegskampf wollen die Vorarlberger dagegen nichts wissen. Die Altacher liegen sieben Zähler hinter den Wienern, sechs hinter dem WAC und nur vier Punkte und einen Stern vor Schlusslicht Lustenau.