Löscharbeiten nach Waldbrand in Tirol beendet

Die Feuer waren zum Teil in unwegsames Gelände vorgedrungen. Das erschwerte die Löscharbeiten auf den rund 20.000 Quadratmetern Waldfläche. Gegen 19 Uhr mussten am Donnerstag die Arbeiten abgebrochen werden. Diese wurden am Freitag fortgesetzt und schließlich am Samstagvormittag beendet.