Waldbrände beim Plansee: Verdächtiger (36) in Haft

Binnen einer Stunde brachen am Plansee gleich mehrere Brände an verschiedenen Stellen aus. „Die Brände waren teilweise in unwegsames Gelände vorgedrungen, wodurch die Löscharbeiten für die alarmierten Feuerwehrkräfte sehr erschwert und wegen Steinschlaggefahr zeitweise sogar eingestellt werden mussten“, heißt es vonseiten der Polizei.