J.-M. Riiber verpasst Saisonfinale wegen Blessur

Siegreicher Saison-Kehraus für Rettenegger und Lamparter?

Riiber gewann in diesem Winter 16 von bisher 20 Bewerben und steht schon seit längerer Zeit als Gesamtsieger fest. Durch sein Fehlen erhöhen sich die Chancen seiner ersten Verfolger Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter auf einen siegreichen Saison-Kehraus am Sonntag. Am Samstag steht am WM-Schauplatz ein Mixed-Teambewerb auf dem Programm.