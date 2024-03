„Impfen, bevor uns das um die Ohren fliegt!“

„Spitzen-Masernjahr“

„Wir sind in einem Spitzen-Masernjahr“, sagte der Virologe. Die Tendenz sieht im längerfristigen Vergleich dramatisch aus. In den Jahren 2021 und 2022 wurden in Österreich jeweils nur 0,1 Masernfälle pro einer Million Einwohner registriert. Sie waren damit de facto eliminiert.