Tanzende Roboter und sprechende Plakate

So kann man etwa in „The Adventures of Harriharri“ dem kanadisch-finnischen Künstler Harold Hejazi dabei zusehen, wie er sich in einem Computerspiel durch die finnische Bürokratie manövriert und versucht, seiner Fremdartigkeit zu entkommen. Immer wieder holt er sich für diesen, teilweise etwas ermüdend saloppen, Kampf gegen die Ausgrenzung Input vom Publikum.