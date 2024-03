Feuerwehr rettete bewusstloser Mieterin Leben

Die Polizei Wels wurde am Dienstag gegen 15.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand beordert. Beim Eintreffen konnte Rauch im 11. Stock des Gebäudes wahrgenommen werden. Die Feuerwehr führte unter schwerem Atemschutz eine Menschenrettung, und anschließend einen ersten Löschangriff in der betreffenden Wohnung durch.



Türe wurde gewaltsam geöffnet

Dazu musste die Tür zur Wohnung gewaltsam geöffnet werden. Die Feuerwehr rettete die 75-jährige Bewohnerin, die bewusstlos am Boden liegend im Vorraum der Wohnung lag. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der notärztlichen Versorgung in das Klinikum Wels gebracht.



Die Feuerwehr löschte anschließend den Brand im Bereich der Küche und der Verglasung zur Loggia der Wohnung.