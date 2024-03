Porsche bestätigt Hybrid-911er & Benzin-Bekenntnis

Bekenntnis zum Verbrenner

Auf der anderen Seite will Porsche die Tür für eine längere Nachfrage nach Modellen mit Verbrennungsmotoren im kommenden Jahrzehnt offenhalten. In den USA und in Europa verlangsame sich der Hochlauf von Elektroautos deutlich, erklärte Porsche-Finanzchef Lutz Meschke. Ursprünglich wollte der Konzern die Investitionen in Verbrennungsmodelle ab Mitte des Jahrzehnts deutlich herunterfahren.