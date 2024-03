Gewusst wie: Was gilt als Arbeitsunfall?

Arbeitsunfälle sind aber nicht nur Unfälle, die im Zuge der Arbeitstätigkeit am Arbeitsplatz passiert sind, sondern auch Unfälle am Weg von und zur Arbeit oder Unfälle am Weg vom Arbeitsplatz zum Mittagessen und zurück. Ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt, muss immer im Einzelfall geprüft werden.