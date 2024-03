Auf Mörderjagd in malerischer Genussregion

Dichte Wolken, aber kein Regen. Perfektes Wetter für die Dreharbeiten zum neuen Landkrimi „Acht“ in Langenlois. Am Set herrscht geschäftiges Treiben. Über Funk werden eifrig Anweisungen durchgegeben. Die Schauspieler stehen bereit: Und Action! Über 70 Komparsen haben sich an diesem Tag (insgesamt sind es knapp 300) zusammengefunden, um bei der Friedhofsszene für das nötige Lokalkolorit zu sorgen. Allesamt – von den Sargträgern über den Pfarrer bis hin zu den original Schützen – stammen aus der Gegend.