Frühe Marillenblüte eröffnet Saison in der Wachau

Rasch, bequem, günstig, öffentlich – wenn der Verkehrsverbund Ostregion die frühe Marillenblüte in der Wachau seinen Kunden als Ausflugsziel schmackhaft machen will, wird nicht mit Eigenlob gespart. Besonders die einfache Anreise aus Wien, per Franz-Josefs-Bahn über Krems oder die Weststrecke über Melk, wird beworben. Vor Ort bekommen Fahrgäste dann nebst der Blütenpracht noch ein Gratis-Tickets aufs Auge gedrückt. Soll heißen: „An den beiden kommenden Wochenenden können die Buslinien 715, 718, 729 und 446 in der Wachau kostenlos genutzt werden“, betont VOR-Sprecher Georg Huemer.