Weg zur EM: ÖFB-Doku liefert spannende Einblicke

In insgesamt vier Teilen bietet die Doku unglaubliche Einblicke rund um die erfolgreiche Qualifikation des ÖFB-Teams zur EM 2024 in Deutschland. „Ich bin mir sicher, die Fußballfans werden diese Doku lieben. Teamgeist zeigt eindrucksvoll, warum das Nationalteam erfolgreich ist. Jeder Fan erfährt aus nächster Nähe, wie die Spieler miteinander umgehen, wie das Trainerteam arbeitet, wie die Mannschaft in ihrer Gesamtheit funktioniert“, so Thomas Trukesitz, seit dem 1. Januar als Head of Sports bei CANAL+ tätig.