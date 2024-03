Rangnick: Alaba? „Müssen auch realistisch sein“

Bei Alaba schließe er ein solches Wunder aber nicht aus. „Wenn es jemand schaffen kann, dann David“, meinte Rangnick. „Er tut alles dafür. Er will diese EURO unbedingt spielen.“ Der ÖFB sei im engen Austausch mit Reha-Coach Martin Hämmerle, auch dessen Vorarlberger Kollege Martin Rinderer sei involviert. Sein Programm absolviert Alaba derzeit in Madrid. Rund um das erste Heim-Länderspiel des Jahres am 26. März in Wien gegen die Türkei soll der Real-Star aber für drei Tage zu seinen ÖFB-Kollegen stoßen.