Grieche fuhr nachts Verkehrsschild in Elsbethen um

Ein kaputtes Verkehrsschild in Elsbethen erregte die Aufmerksamkeit der Polizei in der Nacht auf Dienstag: Den Verursacher fanden die Beamten nur ein paar Meter weiter. In Golling bretterte ein 18-Jähriger mit fast 160 km/h durch die Baustelle auf der A10, auf der A1 war ein Lenker (23) ohne Führerschein unterwegs.