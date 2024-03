Rapid-Frauen: Neuer Termin für Heimpremiere fix!

Einstieg in die Wiener Frauen Landesliga

Von den bisherigen drei Testspielen gewann das Frauenteam von Trainerin Katja Gürtler beim SC Schönbrunn mit 4:1, verlor bei der SG Steyr mit 1:3 und zuletzt am Sonntag musste man sich Austria Klagenfurt mit 0:2 geschlagen geben. Das Team strebt im Herbst den Einstieg in die dritthöchste Spielklasse, die Wiener Frauen Landesliga, an.