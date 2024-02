800 Fans und Sieg sorgten für „Tränen vor Freude“

Aber der Reihe nach. Hetzendorf, Heimstätte der SU Schönbrunn, kurz vor 16 Uhr: Die Teams marschieren langsam ein. Viel Applaus, „Rapid“-Gesänge und eine Herren-Runde mit Bier in der Hand: „Wer unser erstes Tor schießt, für die wird’s doppelt historisch.“ In der sechsten Minute war es schon soweit: Viktoria Bittendorfer nahm einen Diagonalball an und verwertete zum 1:0 gegen den Landesligisten. „Das ist unglaublich, kaum zu realisieren - mir kommen Tränen vor Freude“, so die Torschützin nach dem 4:1-Sieg, den Lisa Rammel (2) und Sophie Glasl klargemacht hatten, zur „Krone“.