Wahlkarten für Stichwahl können beantragt werden

In den Gemeinden, in denen am Sonntag kein Bürgermeisterkandidat eine absolute Mehrheit (über 50 Prozent) bekommen hat, müssen die beiden stärksten Kandidaten in die Stichwahl. Diese findet am 24. März statt. Bereits jetzt können die Wahlkarten bei der eigenen Gemeinde beantragt werden. Das geht online unter www.wahlkartenantrag.at, per E-Mail an die jeweilige Gemeinde oder persönlich im Gemeindeamt. Letzte Möglichkeit dazu ist am Donnerstag, 21. März, während der Amtsstunden.