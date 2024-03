Rebellin-Tod: Prozess gegen deutschen LKW-Fahrer

Der Mann, Angestellter eines Unternehmens im Münsterland, hatte Rebellin am 30. November 2022 in der Gemeinde Montebello Vicentino in der Region Venetien mit seinem Fahrzeug gerammt und war weitergefahren. Er hatte sich sieben Monate später den Behörden gestellt und wurde in der Strafanstalt von Vicenza inhaftiert. Derzeit befindet er sich unter Hausarrest in einer Wohnung in der Provinz Treviso bei Freunden, berichteten italienische Medien am Montag. Die Familie Rebellin war über eine Versicherung mit 825.000 Euro entschädigt worden.