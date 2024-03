Lawinenabgang endet glimpflich: Opfer verschwunden

Polizei bittet um telefonische Meldungen

Der kurz verschüttete Tourengeher konnte bisher von den Polizeikräften noch nicht ausgeforscht werden. „Es darf in Erinnerung gerufen werden, dass bei derartigen Unfällen oder beinahe Unfällen, wie auch bei Negativ-Lawinen, von den Beteiligten eine telefonische Meldung via Notruf sehr wünschenswert wäre, um größere und unnötige Einsätze zu verhindern“, so die Exekutive.